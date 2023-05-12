شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفذ شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر شبكة القطارات الكهربائية السريعة، وهى مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي اطوال تصل الي 2250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول 2024 حيث يبلغ طول الخط الاول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم.





وفى النقاط التالية تفاصيل الخطوط الأربعة المقرر تنفيذها:

الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

يبلغ طول الخط الاول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم وعدد محطاته 23 محطة منها 10 محطات سريعة والباقى اقليمية.

الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

يربط الخط الثانى للقطار السريع عدد كبير من المحافظات وهو أطول خط من بين الخطوط الثلاثة الجارى تنفيذها، كما يخدم محافظات الصعيد، من "أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل "، وهو خط بطول 1400 كم، وفى النقاط التالية نوضح تفاصيل ومحطات الخط الثانى للقطار السريع، وأطلق عليه اسم الخط الأحمر وبه قطارين "قطار سريع – قطار اقليمى"، ويشمل الخط الثانى للقطار السريع 36 محطة (9 سريعة + 27 إقليمية) .

الخط الثالث للقطار السريع

يربط الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع مدينة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا، ويتقاطع مع الخط الثانى في محطة قنا، بطول 225 كم وعدد محطاته 5 محطات، وبه 3 محطات للقطار السريع ومحطتين للقطارات الإقليمية، ومحطاته هي " قنا، شرق سوهاج، الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا"، وسيعمل على الخط 6 قطارات سريعة بسرعة تصميمية 230 كم/س، كما سيعمل عليه 16 قطار إقليمي بسرعة 160 كم/س، كذلك سيعمل عليه 6 قاطرة بضائع بسرعة 120 كم/س.

الخط الرابع للقطار السريع ( غرب بورسعيد - ابو قير الجديدة )

المشروع بطول 250 كم ويمر عبر 6 محافظات ويخدم 5 موانىء على البحر المتوسط كما انه يخدم اربعه مدن عمرانية جديدة، ويمتد المشروع على طول الساحل الشمالى الشرقى من غرب مدينه بورسعيد ربطا مع ميناء بورسعيد على مدخل قناة السويس وخط السكة الحديد القائمه بين بورسعيد والاسماعيلية ثم يمتد بمحازاة الطريق الساحلى الدولى حتى مدينه الاثاث ثم مدينة دمياط وميناءها , فمدينة دمياط الجديد والميناء الجاف ثم جمصة ويمر بمدينة المنصورة الجديدة درة تاج الدلتا، فدلتا مارينا و البرلس ومحطتها العملاقة للكهرباء ويصل الى رشيد الجديدة بعد ما يمر بمطوبس فعبورا للمعدية واخيرا الى مدينة ابوقير وميناءها الجديد الذى سيتبادل الخدمة فيه مع مترو ابوقير ( مترو الاسكندرية بمرحلته الاولى ) التى يصل حتى محطة مصر.