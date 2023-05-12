شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: سنطرح أضاحى حية ولحوم متنوعة بأسعار تناسب فئات المستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تهتم بتلبية احتياجات المواطنين وزيادة الطرح فى الأسواق، داخل معارض وشوادر مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا، كما نوفر المنتجات المختلفة بأسعار مناسبة وتخفيضات تصل من 20 إلى 30 % بجميع المنتجات.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، سنعمل على طرح الأضاحى الحية واللحوم منها لحوم ضأن وأبقار وماشية ومحلية ومستوردة وتنوع فى الشرائح المقدمة داخل منافذ الوزارة لتناسب المستهلكين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن وزارة الزراعة تعمل دائما فى صالح المواطن وتوفير كافة احتياجاته داخل المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.