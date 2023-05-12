شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب التقدم بمسابقة الفنجرى لدراسات وبحوث خدمة المجتمع بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف المسابقة إلى التركيز على العمل الأهلي التنموي في مصر، وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدنى فى مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؛ والذى يعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث.
ومن المقرر أن يستمر فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023، على ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023.
و يشترط ألا يكون المُتقدم للمسابقة قد حصل على أي من جوائز الوقف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وحددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه للفائزين، بواقع 13 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل منها 2000 جنيه.
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