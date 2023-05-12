شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير خط بنى سويف/ أسيوط بالسكة الحديد وتحويل الإشارات لنظام إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت هيئة السكة الحديد من تطوير قطاع كبير من خط بنى سويف أسيوط، حيث يتم تحويل وتطوير الإشارات وأبراج الإشارة لتعمل بشكل الكترونى بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم. ويعرض الخليج 365 تفاصيل المشروع..

المشروع به 15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا

نسبة تنفيذ المشروع بلغت 94%

جارى الانتهاء من اخر برج بالمشروع "برج المنيا".

برج إشارات اسيوط يتحكم في 55 سيمافور ضوئي و1 مزلقان يعمل أتوماتيكيا و47 موتور تحويلة و87 تراك كهربى ويشغل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى منقباد و منفلوط .

المسافة الحالية بالتشغيل 218 كم من إجمالي مسافة 250كم .

مخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع بني سويف / اسيوط بالكامل بطول 250 كم يونيو القادم .

طول الخط: 250كم ، تم الانتهاء من 218 كم.

عدد المزلقانات: 86 مزلقان، تم الانتهاء من 56 مزلقان .

عدد الابراج الرئيسية: 15برج ، تم الانتهاء من 12 أبراج .

عدد الابراج الثانوية :24 برج، تم الانتهاء من 17 أبراج . ويعرض الخليج 365 تفاصيل المشروع..

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