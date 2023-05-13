شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تفاصيل خطة وزارة الرى لتطوير قياس المياه والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على اهم الاجراءات التى سيتم تنفيذها لتطوير عمليات قياس تصرفات المياه:
1- إعداد حصر بالإحتياجات المطلوبة من الفنيين والمعدات وأجهزة القياس، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حالياً.
2- العمل على توفير التدريب اللازم للعاملين فى قياس التصرفات بالمجارى المائية.
4- إعداد خطة متكاملة لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الرى وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة.
5- قيام إدارة صيانة المجارى المائية بمراجعة حالة بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات.
6- إختيار إحدى المحافظات كمنطقة تجريبية لتنفيذ عملية تطوير لمنظومة توزيع المياه بها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز