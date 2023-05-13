شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكان معرض زهور الربيع اليوم.. جميع أنواع الشتلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق المعرض فى نسخته رقم 90 تحت شعار "100 مليون شجرة" وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبيه، الزينه والمثمر" بسعر التكلفة وذلك اليوم 13 مايو ولمدة شهر بالمتحف الزراعى بعد سنوات من إقامته فى حديقة الأورمان التى سيتم غلقها لمدة عام ضمن التطوير.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

يشار إلى أن فكرة معرض زهور الربيع بدأت فى عهد السلطان حسين عام 1914 تحت اشراف جمعية فلاحة البساتين أى أنه بدأ منذ 109 عامًا، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمى عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

ويشارك فى المعرض كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي وأيضا منافذ بيع السلع الغذائية.

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