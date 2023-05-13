شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى: زيادة مساحة القمح 350 ألف فدان العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام الحصرى مقرر لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى زيادة المساحة المزروعة من القمح الآن هى الدولة بالتعاون مع المزارع، لافتا إلى أن اليوم مع زيادة السعر وارتفاعه لـ 1500 جنيه يكاد يكون السعر العالمى أو القريب منه.

وأضاف هشام الحصرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنه خلال العام القادم سيتم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح من 300 ألف إلى 350 ألف فدان، فضلا عن توفير أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية مع توفير السماد بشكل مدعم للمزارع.

أوضح هشام الحصرى أن الرئيس السيسى وضع خطة استباقية لزراعة القمح قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وكل ذلك سيصب فى مصلحة الوطن.