شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مؤمنة ونتصدى للغش بكل قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ 12 يونيو المقبل، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الالتفاف حول الصفحات التى بدأت الترويج للغش، وزعمها قدرتها على تسريب الأسئلة مع انطلاق الاختبارات.

وشددت الوزارة على أن تسريب الأسئلة لن يحدث وانتهى منذ سنوات ولن يعود مرة أخرى، مؤكدة أن هناك صفحات تسعى إلى تشتيت الطلبة قبل انطلاق الامتحانات بهدف لفت نظرهم للاعتماد على بعض محاولات الغش حتى تكتسب هذه الصفحات مبالغ مادية كبيرة ولن تنجح مساعيها، مشددة على أن ما يسير خلف هذه الصفحات لن يحقق أى نجاح، لأن الوزارة سوف تتصدى بكل قوة لأى محاولات غش، وهناك ضوابط فنية كثيرة سوف تستطيع الوزارة من خلالها ضبط وكشف أية محاولات من جانب الطلاب للحصول عل حق ليس من حقهم.

وأكدت الوزارة أنه يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، كما أن حيازة وسيلة غش يؤدي لغرامة مالية، مؤكدة أن العقوبة تصل إلى الحرمان عاما فى حالة حيازة تليفون محمول دون استخدامه وعاملين فى حالة استخدام التليفون المحمول فى نشر أسئلة أو أجوبة، وأيضا الغش حتى ولو لم يستخدمه فى تصوير أسئلة أو أجوبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استبعاد لجان امتحانات الثانوية العامة التى حدثت بها مشكلات الأعوام الماضية، وسيتم ضبط سير الاختبارات بشكل كبير من خلال كاميرات المراقبة وأيضا الملاحظين، مشددة على أن الملاحظ له دور مهم فى ضبط اللجان، حيث يجب على الملاحظ التأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان مثل سماعات البلوتوث، وتحذير الطلاب بأسلوب هادئ بعدم الغش وعواقبه.

وقالت الوزارة إن الملاحظين مطالبون بتوفير الأجواء الهادئة للطلاب داخل اللجنة والسماح للطالب بالحصول على وقت الامتحان كاملا دون استعجاله أو مطالبته بمغادرة اللجنة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان، ويجب عليهم أن يكونوا فى لجانهم قبل بدء امتحان كل مادة وقبل دخول الطلبة، مع منع اصطحاب صحف أو مجلات أو كتب داخل اللجنة أو اصطحاب التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أى وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى، كما يحظر التدخين داخل اللجنة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اختيار لجان السير الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، مشددة على أنه سيتم إعلان مقار لجان امتحانات الثانوية العامة فى توقيت إعلان أرقام جلوس الطلبة حيث يتعرف كل طالب على مقر لجنته الامتحانية إضافة إلى رقم الجلوس خلال الأسبوع المقبل، موضحة أنه سيتم إعلان أرقام جلوس الطلاب منتصف مايو الحالى.