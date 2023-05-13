شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة كهرباء الإسكندرية للتحول الرقمى لتحسين مستوى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن خطة شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقى، لتنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الرقمى بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وهى كالاتى:

1 – إنشاء مركز بيانات رئيسى بالديوان العام للشركة.

2 – إضافة خوادم ووحدات تخزين كافية نظرا لتزايد الأنظمة العاملة بالشركة لاستيعاب أى زيادة مستقبلية.

3 – استكمال إحلال وتحديث شبكة نقل المعلومات الداخلية بكافة فروع الشركة.

4 – العمل علي رفع كفاءة شبكة المعلومات بصفة مستمرة وتحديثها بإضافة خطوط Fiber وخطوط بديلة 4G وذلك للربط مع أنظمة الشركة القابضة أو الجهات الخارجية وذلك لتحسين خدمات الإنترنت ورفع كفاءة أداء الأنظمة المعتمدة عليها بمستوى عالي من السرعة والسرية.

5 – العمل على إدخال نظام تذاكر الصيانة وهو نظام مستحدث للإبلاغ عن أعطال نظم المعلومات يعمل على تقليل الوقت والجهد في تحديد سبب العطل وكذلك يستخدم كقاعدة بيانات لتحديث شبكة المعلومات ومكوناتها.

6 – العمل على توفير إحتياجات الشركة من أجهزة الحاسب الآلي والتابلت والبرامج وإستبدال الأجهزة القديمة لإستمرار مواكبة التطور التكنولوجي مما يؤدي إلى تحسين الخدمة للمواطنين.

7 – تحديث البرامج وأنظمة التشغيل والحرص على شراء رخص إستخدام لها وكذلك برامج وأجهزة لحماية البيانات.

8 – إستكمال منظومة ربط قطاعات الشركة بالبرامج اللازمة للتكامل فيما بينهم.

(الربط بين التجاري والفني) وذلك بالتوسع في ربط قطاعات جديدة (قطاع كبار المشتركين).

9 – إستكمال تطوير وتحديث منظومة GIS، وذلك بالعمل علي التعاقد علي خرائط حديثة، وتزويد المنظومة بأجهزة GPS للعمل على رفع كفاءة شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بأعلى دقة ممكنة.

10 – التوسع فى تطوير مراكز خدمة العملاء وذلك عن طريق أستخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة من خلال أجهزة الأستدعاء الرقمى والصوتى وأجهزة الشحن الهاند هيلد.

11 – التوسع فى أستخدام أجهزة التحصيل الإلكترونى (POS) لتسهيل الخدمة على جميع العملاء.

12 – الإستمرار فى تأهيل وتدريب العاملين بقطاعات الشركة المختلفة لرفع قدرتهم على التعامل مع كافة الأنظمة المستحدثة.

13 – إستكمال تطوير منظومة تلقى الأعطال.