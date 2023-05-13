شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض تصدر اليوم حكمها فى طعن فتاة التيك توك موكا حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محكمة النقض فى جلستها اليوم السبت 13 مايو، الحكم فى الطعن المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازى، على حبسها لمدة سنة لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية اتهامات رئيسية قادت فتيات التيك توك "موكا حجازي"، إلى خلف قضبان السجن.

- نشر فيديوهات خادشة للحياء.

- نشر مقاطع مخلة بالآداب.

- التعدى على قيم الأسرة المصرية.

- تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى.

- التحريض على الفسق والفجور.

جدير بالذكر أنه فى مايو 2022 أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها فى نشر وتصوير الفيديوهات.

وواجهت "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها.

وكانت النيابة العامة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وأخيرا أيدت محكمة أحداث الطفل حبس نانسى أيمن المعروفة بـ"موكا حجازى" سنة على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.