شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للبرودة صباحا، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.