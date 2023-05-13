شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات لا تعرفها عن المركز القومى لبحوث المياه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- يضم 12 معهد مختلف يقدموا دراسات بحثية تخدم كافة قطاعات وهيئات الوزارة طبقًا لتخصاصاتهم.
2- كل هيئة فى الوزارة يقابلها معهد، بحيث أنه يمثل الاداة البحثية التى تدرس الأمور من الشكل العلمى والبحثى.
3- يقدم الاقتراحات العملية للتعامل مع أى مشكلات تواجه قطاعات وهيئات الوزراة.
4- هناك تنسيق مستمر بين جهات الوزارة المختلفة وبين معاهد المركز.
5- يضم معامل للرصد وهى من المعامل المتميزة فى قياسات نوعية المياه.
6- يوجد فيه وحدة بحوث استراتيجية مسؤولة عن التخطيط وتحديد الابحاث والدراسات وما يتم الاحتياج اليه مستقبلًا من أفكار لانتاج دراسات جديدة تخدم قطاع المياه بشكل أكبر.
8- يقدم المركز العديد من الأبحاث التى تنشر فى المجلات الدولية.
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