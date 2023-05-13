شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم المناطق السياحية والاستثمارية.. تعرف على محطة السخنة للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل محطة العين السخنة ضمن محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح والذى قارب على الانتهاء، وستخدم المحطة منطقة السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة.
ويمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط.
كما تساهم شبكة القطار الكهربائي السريع في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات بالاضافة الى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.
جدير بالذكر، أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2250 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم.
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