شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون فى السودان وروسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع بدء إجراءات قبول وتحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية للالتحاق بالجامعات المصرية والأهلية، أعد المركز الإعلامى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى رصد لاستفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل، وجاء من ضمن الاسئلة:-

س : ما الإجراءات التي يتبعها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟ ج: بداية من اليوم السبت الموافق 13 مايو، يمكن للطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن تتولى الجامعة مسئولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.

وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب.