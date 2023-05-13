شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق المجلس القومى للمرأة ، المرحلة الأولي لحملة ممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادر ة ، وتبدأ الحملة في 15 مايو 2023 كمرحلة أولى ، ذلك في اطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أن الحملة تستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأضافت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية وغيرها من البرامج التوعوية ، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانه بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارات تواصل مع المستهدفين.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة تسبقها دورة تدريبيبة للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب علي كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.