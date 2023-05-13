شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل لشباب أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عن افتتاح ملتقى توظيف للشباب بالمحافظة بعد غد الإثنين، في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومحافظة أسيوط، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.