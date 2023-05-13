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حصاد الوزارات.. رضا حجازى: التكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ودمجها فى المنظومة مهم

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رضا حجازى - وزير التربية والتعليم القاهرة - سامية سيد - رضا حجازى - وزير التربية والتعليم

إعداد ـ سيد الخلفاوى

السبت، 13 مايو 2023 05:40 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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