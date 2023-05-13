شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. رضا حجازى: التكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ودمجها فى المنظومة مهم والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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