شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: توفير شاشات تعمل باللمس للتعريف بخدمات القطاع بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى البدء فى توفير شاشات 43 بوصة تعمل باللمس بعدد من مراكز خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، للتعريف بخدمات الكهرباء والمستندات الخاصة بكل خدمة عن طريق لغة الإشارة، علاوة على البدء فى توفير أجهزة تابلت بعدد من مراكز خدمة للترجمة بلغة الإشارة بين الموظف والمواطن من أصحاب الإعاقة السمعية والصم.

أوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه المتوقع أن تحقق هذه التطبيقات التنوع فى قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال بما يحقق صالح جمهور المشتركين والوصول إلى رضاء العملاء والعمل المستمر فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركات التابعة للعملاء .

ويرى حمزة أن التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الكهرباء حاليا في مصر يجعل المشترك سواء كان مستثمر أو مستهلك يحصل على كافة طلباته من منزله أو من مكتبه دون الحاجة إلى التوجه لشركة الكهرباء، لافتا إلى أن الخدمات الاليكترونيه حاليا تشمل كافة خدمات الوزارة و ليس دفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى فقط، موضحا أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تتيح طلب تركيب عداد و طلب إجراء مقايسة و سداد قيمتها أيضا إلكترونيا وتعمل بانتظام و بأعلى جودة طوال العام و خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال حمزة، إنه بعد أن انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر من اطلاق كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التى يبلغ عددهم ما يقرب من 26 خدمة أصبح المواطن ليس فى حاجة للذهاب لشركات توزيع الكهرباء تماما، لافتا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات وسداد الرسوم و عمل كافة الإجراءات.