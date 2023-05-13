شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تعلن عن خطوط ساخنة لطلب استخراج الوثائق من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الأرقام والخطوط الساخنة، للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية، والرد على الاستفسارات والاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة، حيث يتم التواصل على رقم (16582).

ويمكن استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الإتصال برقم 15340.. ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل .. كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى (15340 – 15341).