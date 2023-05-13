شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يطلع على مستجدات جهود إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بدءًا من صباح اليوم السبت الموافق 13 مايو الجاري، على أن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية. فتح التقديم الطلاب العائدين من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم يمر بمراحل متعددة، ونعمل على إدخال التكنولوجيا فى التعليم/ وهذا الأمر يتم بشكل سريع فى الوزارة فى نظام التعليم الجديد، والتكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ولكن يتم دمجها فى العملية التعليمية، لأن المعلم يؤثر فى شخصية الطلاب، ومن ثم الوصول إلى التعلم المنتج والمستمر. منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، تشهد أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات مستمرة وبلغ إجمالي هبوط الذهب في الصاغة 130 جنيها حتى وقت صياغة هذه السطور. عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ورئيس حى الزهور ورئيس حى الضواحى، والتحول الرقمى والحوكمة والشئون القانونية. محافظ بورسعيد: سنتحمل تكاليف التأمين الصحى ومتأخرات الإيجار للأسر الأكثر احتياجا قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المواد من ( 43 – 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة المذكورة. تراجع أسعار الذهب 130 جنيها منذ إعفاء واردات المشغولات الذهبية من الجماركالمحكمة تقضى بعدم دستورية نظام تأديب أعضاء المستشفيات والمعاهد التعليمية رضا حجازى: التكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ودمجها فى المنظومة التعليمية مهم

تحت عنوان "أين تسافر فى عام 2023، أفضل الوجهات للزيارة"، وضعت شبكة "سى إن إن" الأمريكية قائمة بأفضل المقاصد السياحية حول العالم التى ينبغى زيارتها فى عام 2023، وكانت القاهرة ضمن هذه القائمة. القاهرة ضمن قائمة "CNN" لأفضل المقاصد السياحية لعام 2023

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم بتعاملات السبت 13 مايو 2023، 40 جنيها بعد هبوط 130 جنيها على مدار على مدار الأيام الثلاث الماضية، وسجلت جميع الأعيرة هبوط ملحوظ وقت نشر هذه الأسعار. أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 2720 جنيها عيار 21 يسجل 2380 جنيها عيار 18 يسجل 2040 جنيها الجنيه الذهب 19040 جنيها اونصة الذهب 2013 دولارا

أسعار الذهب اليوم تتراجع للمرة الثانية 40 جنيها.. وعيار 21 بـ2380 جنيها