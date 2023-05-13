شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يطلع على مستجدات جهود إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، تشهد أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات مستمرة وبلغ إجمالي هبوط الذهب في الصاغة 130 جنيها حتى وقت صياغة هذه السطور.
تحت عنوان "أين تسافر فى عام 2023، أفضل الوجهات للزيارة"، وضعت شبكة "سى إن إن" الأمريكية قائمة بأفضل المقاصد السياحية حول العالم التى ينبغى زيارتها فى عام 2023، وكانت القاهرة ضمن هذه القائمة.
أسعار الذهب اليوم تتراجع للمرة الثانية 40 جنيها.. وعيار 21 بـ2380 جنيها
تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم بتعاملات السبت 13 مايو 2023، 40 جنيها بعد هبوط 130 جنيها على مدار على مدار الأيام الثلاث الماضية، وسجلت جميع الأعيرة هبوط ملحوظ وقت نشر هذه الأسعار.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 2720 جنيها
عيار 21 يسجل 2380 جنيها
عيار 18 يسجل 2040 جنيها
الجنيه الذهب 19040 جنيها
اونصة الذهب 2013 دولارا
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز