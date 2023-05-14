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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 14/5/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:24  ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء  9:07

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:16 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:18

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد  صلاة العصر 4:25 م 

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:05  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:19

وقت صلاة الظهر 12:39 

موعد صلاة  العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:25 م

وقت صلاة العشاء 8:48 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:33  ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 7:26 م

موعد صلاة العشاء 8:47

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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