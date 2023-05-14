شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 14/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:07
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء 9:16 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:18
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:05 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:19
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:25 م
وقت صلاة العشاء 8:48 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:26 م
موعد صلاة العشاء 8:47
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