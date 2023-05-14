شكرا لقرائتكم خبر عن محطة بشتيل الجديدة.. قبلة قطارات الصعيد المستقبلية "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب وزارة النقل، من افتتاح محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل، حيث أكدت أنه جار الانتهاء من تنفيذ كل الأرصفة بمحطة قطارات الصعيد، وتركيب القضبان بها، حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا، ومن المقرر أن تبدأ وتنتهى عندها خطوط الصعيد وتعتبر هذه المحطة 3 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس.

- تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

- تحتوي على 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي و4 أرصفة لقطارات 4 المناشي.

- بها 28 شباك حجز التذاكر للقطارات المختلفة.

- تبلغ مساحتها 239 ألف متر مربع ما يعادل 57 فدان.

- تستوعب 250 ألف راكب يومياً.

- تحتوي على جراج يسع لأكثر من 500 عربة.

- تشمل الأرصفة شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وكاميرات مراقبة.

- يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم.

- وفرت 7500 فرصة عمل منها مؤقت ودائم.

- موقع المحطة يربط 4 محاور رئيسية "محور الفريق كمال عامر - شارع السودان - محور أحمد عرابي وشارع المطار - محور 26 يوليو".