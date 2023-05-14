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شكرا لقرائتكم خبر عن مساكن الديسمى.. مشروع متكامل يوفر حياة كريمة لمتضررى السيول فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن المشروع.
-المشروع مقام على مساحة 28 فدانا بإجمالي 256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة.
-يضم المشروع 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة.
-تتكون العمارة من دور أرضي و3 أدوار متكررة ويحتوي كل دور على عدد 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة.
-جار تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل علي ري المسطحات الخضراء.
-راعى المشروع إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.
-تم البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة الديسمي علي مساحة 3600م2 وسوف تضم دور أرضي و4 أدوار لتشمل كل المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.
-جار إنشاء السوق الحضاري على مساحة 1200م2 بتكلفة 5 مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي ويضم مبنى إداري و18 محل كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 70%.
-جار تنفيذ موقف الديسمي الحضاري على مساحة 2400م2 ليسع 16 سيارة سرفيس بتكلفة 2 مليون جنيه، وسيتم دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية.
-يضم المشروع محطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 200م3 إلى جانب خزان ري يبلغ سعته 250م3 وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3.
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