شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 31 مليار جنيه للضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بموازنة 24/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ الإعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 31 مليار و273 مليون جنيه، وموزعة على مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى وتقدر بـ31 مليار جنيه ومعاش الطفل بـ70 مليون جنيه، وإعانات الشئون الاجتماعية، والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بـ 203 مليون جنيه.

وُتمنح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 404 جنيهات شهرياً للأسرة المكونة من فرد واحد، و450 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من فردين، و516 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و563 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

بلغت الإعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو ۲،۹۹۰٫۹ ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٤٢.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه

ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى والبالغة نحو 1و142و2مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو

8و66مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو ٢،١٤٠ مليار جنيه