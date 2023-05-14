وزير الإسكان: انتهاء حجز الوحدات المطروحة بإعلان "سكن كل المصريين 4"

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القاهرة - سامية سيد - - رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: إعادة فتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية بالمدن الثلاث قريبًا - مي عبد الحميد: فتح باب سحب مقدمات جدية الحجز لمن لم يحالفهم الحظ غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء حجز الوحدات المطروحة في كافة المدن ضمن إعلان "سكن كل المصريين 4"، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، فيما عدا ثلاث مدن فقط.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إعلان "سكن كل المصريين4"، والذي يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، قد شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهو ما دفع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى فتح باب الحجز لمدة إضافية؛ لاستيعاب رغبات المواطنين دون الانتظار لإعلان مقبل.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان شهد انتهاء حجز كافة الوحدات المطروحة في مدن القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينة شطا بمحافظة دمياط.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية في هذه المدن ولم يحالفهم الحظ سحب مبلغ مقدم جدية الحجز، ابتداءً من غد الاثنين الموافق 15 مايو 2023.

وأضافت أن هناك ثلاث مدن لم يتم إنهاء حجز كافة الوحدات السكنية المطروحة بها، وهي: مدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف بواقع 665 وحدة سكنية، ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط بواقع 3 وحدات سكنية، والعصلوجي بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية بواقع 21 وحدة سكنية.

وصرحت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ولم يتمكنوا من حجز وحدتهم خلال فترة الإعلان عدم سحب مقدم جدية الحجز، حيث يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتحضير لفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية بالإعلان، مرة أخرى، قريبًا.

وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ في إرسال ملفات العملاء إلى جهات التمويل استعدادًا لبدء عملية الدراسة الائتمانية قبيل تسليم الوحدات للمستفيدين بها.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.