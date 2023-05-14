منسق السلام بالشرق الأوسط يرحب بوقف إطلاق النار فى غزة ويشيد بالجهود المصرية

القاهرة - سامية سيد - رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، ودعا كل الأطراف إلى الالتزام به، وأعرب عن تطلعه للاستعادة الفورية لوصول المساعدات الإنسانية وجميع التدابير الاجتماعية والاقتصادية لدعم سبل عيش الفلسطينيين في غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب المنسق الأممي في بيان له عن الحزن العميق "لوقوع خسارة في الأرواح وإصابات، بما في ذلك بين النساء والأطفال، نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي في غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه إسرائيل من قبل جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وغيرها من الجماعات المسلحة".



وأشاد المنسق الأممي بالجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، والمساعدة على استعادة الهدوء، وقدم "وينسلاند" تعازيه لأسر ضحايا العنف ولأحبائهم.