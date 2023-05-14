شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة التمريض تحتفل باليوم العالمى بحضور وزير الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النقابة العامة للتمريض، باليوم العالمى للتمريض، غدا الإثنين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والمستشارة ميساء الهدمى ممثل إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية.

ويشارك فى الاحتفال كل من؛ الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر.

ومن ناحيته، هنأ مجلس نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، كل أعضاء التمريض على مستوى الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمى للتمريض، الذى يوافق 12 مايو من كل عام، وذلك تكليلًا لمساهمات التمريض فى المجتمع.