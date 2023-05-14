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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رصف الطبقة السطحية لطريق البراجيل بأوسيم بطول 5.5 كم والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المحافظة أن أعمال رصف وتطوير الطريق تنفذ بطول 5.5 كم، وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل، وذلك لما يشهده الطريق من كثافات مرورية على مدار اليوم ولربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.
الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد على ضرورة المتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة إلى جانب مراعاة تدعيم الطريق بعدد كاف من أعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار.
ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز بالقطاع الشمالي مع بعضها.
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