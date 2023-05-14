شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس من مزارع كلية الزراعة: خطة لاستزراع أرض الجامعة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بمزارع الجامعة بمنطقة النوبارية والتي تضم مزرعتي كلية الزراعة بالإمام مالك وقرية محمد عبد الوهاب والتي تبلغ مساحتها 75 فدانا، بالإضافة إلى 12.5 فدان تابعة لمعهد الأراضي القاحلة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الجامعة يرافقه الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، والدكتور أسامة البحيري عميد معهد الأراضي القاحلة، وبحضور الدكتور ولاء السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو مسعد مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، والمهندس أحمد نور مهندس المزارع والمهندس عوض دسوقي مدير الكلية.

وأوضح المتينى أن تحول الأرض الصفراء إلى أرض خضراء منتجة بصورة فعليه شئ يسعد الجميع ، مضيفا أن إدارة الجامعة تسعى لمضاعفة المساحات المنزرعة مستقبلا، مؤكدا علي دور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء وهذا للمساعدة فى التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية فى هذا الشأن، مضيفا ان الجامعة تعمل علي ادخال طرق حديثة فى الزراعة باستخدام طرق الزراعة الذكية و الرى الذكى.

وقد وجه المتينى بضرورة معايشة باحثي الماجستير والدكتوراة بكلية الزراعة ومعهد الاراضي القاحلة لارض الواقع ليكون بحثهم نتيجة معايشة واقعية حقيقية مما يضفي إضافة علمية حقيقية للبحث العلمي، مشيرا إلى وجود خطة مستقبلية لدراسة استزراع أرض الجامعة فى الوادى الجديد.

واوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة أن الكلية تمتلك مزرعتين، الاولي بقرية محمد عبد الوهاب تبلغ مساحتها 25 فدان مزروعة بالبرتقال الصيفي المخصص للتصدير، تبلغ متوسط الإنتاجية السنوية للمزرعة 300 -350 طن مما يساهم بشكل كبير في الإنتاج بمصر، كما يتم زراعة بعض الحاصلات البينية مثل البطاطس حيث بلغ 32 طن، 38 طن من البصل، 25طن من الفول البلدي الي جانب محاصيل متنوعة مثل الطماطم واللب والفاصوليا بلغت حوالي 32 طنا.

وتابع : أنما المزرعة الأخري فهي بمزرعة الإمام مالك تبلغ مساحتها 45 فدان، تم تحضيرها ببعض المحاصيل مثل الفول، الفاصوليا والثوم تمهيدا لزراعتها بالكامل بالموالح لتكون إضافة للمزرعة الأخري، ومتوقع انتاج 1000 طن من الموالح سنويا من المزرعتين.

وأوضح الدكتور أحمد جلال أنه يتم إستخدام أحدث النظم في الزراعة وكافة طرق الري الحديثة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوض المياة تبلغ مساحته 6000 متر مكعب لاستغلاله في الثروة السمكية وهو يعد من أول أحواض الاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية، مؤكدا أنه تم بذل مجهود كبير لاسترداد المزرعتين من واضعي اليد.

كما التقي المتيني ، تروي بيتر Troy peters أستاذ هندسة الري بجامعة واشنطن ، الامريكية ، ود.اليزابيث جلسباي Elzabeth gillispie استاذ الاراضي بجامعة واشنطن بحضور الدكتور عاطف نصارمستشار وزير الموارد المائيه والري، والدكتور يسري خفاجي قطاع تطوير الري، والدكتورياسر عزت عرفة أستاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة ، وذلك لمناقشة تطبيق تكنولوجيا الري الذكي بالزراعة المصرية ضمن أنشطة المشروع الممول بين مركز المتميز للمياة بالجامعة الأمريكية وجامعة عين شمس.