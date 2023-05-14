شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد خلال حملة بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كرداسة تحت إشراف اللواء دكتور خالد عصر، حملة مكبرة استهدفت التصدي لأعمال البناء المخالف منذ المهد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن إيقاف وإزالة أعمال بناء شدة خشبية بالدور الثاني فوق الأرضى فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف زمام ناهيا المعتمدية.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.