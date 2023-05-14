شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: إنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات يوفر 400 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعي للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات، متابعا: "بنتكلم على مليون طن قمح.. مليون طن قمح يساوي كام.. ومعمولين بنظم ري حديثة.. حجم المياه هو الحجم الأمثل في الري.. وبالتالي إنتاج تكلفة اقتصادية.. لابد من الاستفادة من كل نقطة مياه.. الفرصة البديلة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته كفي افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: "الفرصة البديلة للمليون طن دول يعني سعرهم 350 – 400 مليون دولار طبقا لأسعار القمح.. إحنا بندفع التمن لو حصل مشكلة في سلاسل الإمداد.. بشكركم وسعيد أوي بهذا الإنجاز خلال 3 سنوات.. وصلنا للحد الأقصى في توشكي وشرق العوينات.. يتبقي جزء في غرب شرق العوينات".

وتابع الرئيس السيسي: "علينا نقل الكثافة السكانية من الدلتا والصعيد للتواجد هنا، والناس تبدأ تعيش وتشتغل وفرص العمل موجودة".