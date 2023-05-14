شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تم بجهود مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأحد، أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيلين والفلسطينيين، والذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية على الرغم من الانتكاسات المتكررة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، إن مصر وهي وسيط منذ فترة طويلة في غزة، ضمنت موافقة كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على اقتراحها الأخير لوقف إطلاق النار .

وأضافت الصحيفة أنه كانت هناك دعوات متزايدة للاتفاق على وقف إطلاق النار، بما في ذلك من أقرب حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة حيث أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، شددت فيها على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل منع أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين.

وسلطت الضوء أيضا على قول محمد الهندي المسؤول في الدائرة السياسية في الجهاد الاسلامي قوله "نريد ان نشكر مصر على جهودها".

وأشارت الصحيفة إلى أن موجة العنف الحالية اندلعت يوم الثلاثاء الماضي عندما قتلت الضربات الإسرائيلية على غزة ثلاثة أعضاء بارزين في حركة الجهاد الإسلامي كما قتلت ثلاثة شخصيات بارزة أخرى من الحركة الفلسطينية في ضربات لاحقة وهم من بين 33 شخصًا على الأقل قتلوا في القتال داخل غزة، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

وثمنت الولايات المتحدة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبلوماسية المهمة التي قادت إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد البيت الأبيض في بيانه أن المسؤولين الأمريكيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذه الهدنة لوقف الأعمال العدائية لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح واستعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.