شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: 420 لجنة تعمل على استقبال القمح فى كل أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة في توفير القمح، مؤكدا أن محصول القمح وخاصة في مصر يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية أن لم يكن أهم مشروع استراتيجي في مصر، لأسباب كثيرة ليس للعائد الاقتصادي، الأساس إنتاج رغيف الخبز جزء من الأمن الغذائي للشعب المصري.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح من شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "موسم حصاد القمح يبدأ من النصف الثاني من شهر أبريل حتى أواخر يونيو، وتعمل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لاستقبال القمح.. وهناك 420 لجنة تعمل على جميع أنحاء الجمهورية من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وأمين الشونة والوزان المعتمد.. وهناك عناية كامله وغرفة عمليات يومية في الوزارة وفى كل المديريات لتجميع كافة البيانات لمتابعة هذا الموسم.