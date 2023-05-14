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تعرف على كيفية الاستفادة من خطوط الأحوال المدنية الساخنة "انفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - الاتصال برقم 16582 للإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالأحوال المدنية

الاتصال برقم 15340 لاستخراج الشركات والمؤسسات بطاقات الرقم القومي

الاتصال برقم 15341 لاستخراج الوثائق للحالات الإنسانية وذوي الهمم

الاتصال برقم 15341 لتوصيل الوثائق للمنازل

الاتصال برقمي 15340 و15341 لاستدعاء سيارات الأحوال المدنية المتنقلة للمنزل

 

 

وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الأرقام والخطوط الساخنة، للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية، والرد على الاستفسارات والاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة، حيث يتم التواصل على رقم (16582).

 

ويمكن استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الإتصال برقم 15340.. ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل .. كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى (15340 – 15341).

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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