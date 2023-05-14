شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة تهتم بالتصنيع الزراعى وفق أحدث الأبحاث لتلبية احتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تهتم بالتصنيع الزراعي وفق أحدث الأبحاث والدراسات وفى إطار تلبية احتياجات السوق، متابعا: "بقول الكلام ده ليه.. دايما بنقول عناوين.. عاوزين نهتم بالتصنيع الزراعي.. مشوار الوصول لإنتاج تصنيع زراعي.. مش بيتعمل كده.. لازم دراسات وأبحاث، وتتأكد أن المنتج يلبي طلبات السوق عندك طبقا للمعايير المستخدمة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: "زي موضوع التصنيع الزراعي في افتتاح مصنع البطاطس النهارده.. المصنع اتعمل جنب الأرض اللى بتطلع المنتجات.. بيتعمل جنب منها مصنع.. بدل النقل إلى مصنع أخري لمسافة تصل إلى 700 – 800 كيلو.. وبدل النقل بعربيات.. وقد يتعرض جزء من المنتجات الزراعية للتلف أو الهدر.. عملنا مصنع يطلع منتجات وكمان هيعمل "نشا".. ما فيش فضلات مضرة للبيئة، وكل حاجة يتم استخدامها.. والنقل يكون اقتصادي.. أقصي حاجة ممكن تتعمل في التصنيع الزراعي".