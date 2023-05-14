شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع عمال مصنع البطاطس بشرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال نهاية جولته بمشروع شرق العوينات، على التقاط صورة تذكارية مع عمال شركة مصنع البطاطس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: "حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية.. عندنا 400 متر مكعب خشب طبقا للمواصفات الأوروبية.. السوق المصري محتاج منها خلال شغله.. وعملنا عليها لأكثر من عامين ونصف شغالين عليه في دراسات.. جريد النخل تم دراسته، ثم تم إجراء التجارب وصولا إلى المواصفة المقبولة، دي هتكون للاستفادة منها في مدينة توشكي، لما بنتكلم عن المدينة السكانية من 7 سنوات".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تهتم بالتصنيع الزراعي وفق أحدث الأبحاث والدراسات وفى إطار تلبية احتياجات السوق، متابعا: "بقول الكلام ده ليه.. دايما بنقول عناوين.. عاوزين نهتم بالتصنيع الزراعي.. مشوار الوصول لإنتاج تصنيع زراعي.. مش بيتعمل كده.. لازم دراسات وأبحاث، وتتأكد أن المنتج يلبي طلبات السوق عندك طبقا للمعايير المستخدمة".