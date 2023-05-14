شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس وجهاز الصناعات البحرية يوقعان عقد بناء 2 لنش قاطرة بترسانة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم قدرات وإمكانيات قناة السويس لتعزيز تأمين المجرى الملاحى وتحقيق التطوير الشامل للأُسطول البحرى بالقناة، وقعت هيئة قناة السويس وشركة ترسانة الإسكندرية عقد لبناء وتوريد عدد (2) لنش قاطرة من تصنيع شركة ترسانة الأسكندرية، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية .

ومن المقرر أن تكون مواصفات القاطرتين بطول 71.6 متر وعرض 18.5 متر وسرعة 16 عقدة وقوة شد 190 طن، ومن تصميم الشركة النرويجية (kongsberg maritime ) ، كما يمكنهما العمل كسفن قطر طويل المدى فى قناة السويس والبحر المتوسط , وسيتم بناء القاطرتين وفقاً لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى مجال تصميم القاطرات البحرية المتطورة .

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على أهمية هذا التعاقد فى ضوء جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحرى وتزويده بأحدث الوحدات البحرية , معرباً عن تطلعه لتوطين صناعة الوحدات البحرية المعاونة فى مصر فى ظل ما تتمتع به الترسانات الوطنية من خبرات متراكمة وإتباع أحدث المعايير التكنولوجية فى ذلك المجال .

فيما أشار الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية إلى تقديم الدعم اللا محدود لهيئة قناة السويس بإعتبارها جزء لا يتجزء من مكونات الأمن القومى المصرى ، مشيداً بإمكانيات وقدرات شركة ترسانة الأسكندرية فى ضوء ما شهدته من تطوير وتحديث خلال الفترة الماضية لبناء وتصنيع مثل هذه القاطرات العملاقة ، وبما يمكنها من تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التعاون المتكامل مع كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية للإعتماد على سواعد المصريين فى تحقيق الريادة المصرية بكافة المجالات .