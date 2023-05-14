وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في دورة المجلس التنفيذى لليونسكو

القاهرة - سامية سيد - غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الأحد، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (216) للمجلس التنفيذى لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 15 مايو الجاري.

ومن المُقرر أن يُلقى الوزير كلمة جمهورية مصر العربية بالجلسة الصباحية، والذى يؤكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د. خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، والذى يأتى نتاجًا استنادًا لمؤهلاته وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، وإسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين الوطنى والدولي، فى العلوم والتربية والثقافة، والتى تُعد أيضًا نتاجًا لخبراته المًمتدة لأكثر من 30 عامًا فى التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعديد من كُبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر.

وعلى هامش فعاليات المجلس، سيعقد وزير التعليم العالى لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المجلس، خاصًة فى مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).