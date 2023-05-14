شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر تقريرا حول أبرز أنشطة وفعاليات "القصير" خلال زيارته لواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا حول أبرز محطات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعى، الذى عقد فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري.

وأشار التقرير إلى أن مشاركة"القصير" فى المؤتمر جاءت بناءا على الدعوة التى تلقاها من نظيره الأمريكى "توماس فيلساك"، حيث شملت أبرز محاور المؤتمر:

- المبادرة الامارتية الأمريكية حول الابتكار الزراعي.

- عدد من الموضوعات التى تتعلق بالمناخ والتأثيرات المناخية العالمية التى يواجهها العالم.

ومن ‏أبرز الحضور: توم فيلساك – وزير زراعة الولايات المتحدة الأمريكية، "مريم المهيري" وزيرة التغير المناخى والبيئة - الامارات العربية المتحدة، عدد كبير من وزراء الزراعة والتغير المناخى بالدول المختلفة، فضلا عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية والسفراء وشركاء التنمية.

وشملت مشاركات وزير الزراعة فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة المناخ بواشنطن، كما ألقى كلمة فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، كما كان متحدثا رئيسيا فى الاجتماع الوزارى الخاص بأجندة اختراق الزراعة، فضلا عن مشاركته فى جلسة "الفاو" حول الاستثمار فى نظم التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية، فضلا عن تفقده والوفد المرافق معرض الابتكارات الزراعية فى مجال التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات والمقام على هامش المؤتمر.

كما عقد وزير الزراعة على هامش المؤتمر، عددا من اللقاءات الهامة، على رأسها، أنه بحث مع "توم فيلساك" نظيره الأمريكى سبل تعزيز آفاق التعاون الزراعى المشترك بين البلدين، كذلك بحث مع نظيره المجرى " اشتيفان ناجي" آفاق التعاون المشترك، فضلا عن لقاءه و"جوزيفا ساكو" المفوض الزراعى بالاتحاد الافريقى، كما بحث مع "ايملى ريس" المدير التنفيذى للشركة الدولية لسلامة المحاصيل التعاون فى مجال سلامة الأغذية، كذلك التقى مع عدد من ممثلى الشركات العاملة فى استخدام التطبيقات التكنولوجية لقياس الانبعاثات الكربونية.

وألقى الانفوجراف الضوء على أبرز 30 تصريحا لوزير الزراعة خلال المؤتمر، جاءت كالتالي:

1. لابد من توافر الإرادة السياسية للدول الكبرى لمواجهة اثار التغيرات المناخية

2. مبادرة"FAST" تتكامل مع مبادرة الابتكار الزراعى لتوحيد الجهود الدولية للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية.

3. القصير يطالب بالانضمام لمبادرة (FAST) لتدعيم برامج تمويل التحول المستدام

4. مبادرة FAST إستهدفت ‏تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها تحسين العمل المناخى وكمية ونوعية مساهمات تمويل ‏المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية

5. تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدامFAST خلال مؤتمر المناخ COP27

6. هناك حاجة ملحة لدعم قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل الأزمات والتحديات المتلاحقة عالميًا.

7. آثار تغير المناخ على نظم الأغذية الزراعية أصبح أكثر وضوحًا خصوصًا فى البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

8. الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث ‏الحجم والخسائر

9. زيادة معدلات ‏الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف أدى إلى فقد ملايين الهكتارات من الأراضى ونقص فى الإنتاجية الزراعية

10. يجب توسيع دائرة الارشاد الزراعى والتحول الرقمى ‏لضمان وصول الابتكارات إلى المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ل‏مواجهة تغيُّرات المناخ.

11. يجب الاهتمام بإستنباط أصناف نباتية ذكية.

12. لم يعد مقبولًا أن تظل إنتاجية الوحدة المنزرعة من المحاصيل فى بعض المناطق من العالم أقل بحوالى 50% من مثيلاتها فى الدول التى تتبع آساليب الابتكار الزراعى.

13. يجب على الدول الكبرى وشركاء التنمية أن تكون التزاماتها طموحة لدعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة

14. استقرار مستوى تغير المناخ يتطلب خفض صافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر

15. يجب الانطلاق نحو تسعير الكربون لتحفيز التحول إلى استخدامات خضراء.

16. تم الإقرار للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، وإنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ.

17. اذا لم يتخذ المجتمع الدولى إجراءات فاعلة للتعامل مع التغيرات المناخية سيكون الأمر أكثر صعوبة فى المستقبل وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة.

18. قطاع الزراعة الأقل تأثيرا فى التغيرات المناخية ولكنه الأكثر تأثرًا بها

19. وزير الزراعة يشيد بجهود الفاو فى دعم برامج مجابهة التغيرات المناخية

20. التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

21. القطاع الزراعى هو المعنى بالأمن الغذائى نظرًا لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب.

22. القطاع الزراعى قطاع تشابكى وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة فى المناطق الريفية والمناطق الهامشية والهشة مناخيًا.

23. القطاع الزراعى يعد من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.

24. يجب على الدول التى تسببت فى الانبعاثات بصورة أكبر أن تكون مسئولة عن تنفيذ التزامات طموحة بشأن حيادية الكربون ودعم الدول النامية بالتمويل.

25. الدولة المصرية تبنت برامج الابتكار والتكنولوجيا فى مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية

26. الدولة المصرية اتخذت إجراءات هامه للتعامل مع ملف التغيرات المناخية

27. الحكومة المصرية أطلقت أول سوق أفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون.

28. تم إنشاء " المجلس الوطنى للتغيرات المناخية " برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة وتخطيط ملف التعامل مع التغيرات المناخية.

29. تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

30. تحركت مصر مؤخرًا نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية.