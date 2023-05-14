شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" تزيل سور قرية الفواخير لتوسعة شارع الفسطاط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما تفقد أعمال الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئه في تجهيز الأرضيات، وإزالة ورفع التراكمات للسور القديم ضمن خطط محافظه القاهره لتحسين المظهر العام للمنطقه، وراغقه العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئه والمهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية والمهندس سيد عبد المقصود مدير عام الإنقاذ المركزي و محمد حمد المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتنفذ الهيئة اعمال التطوير الشامل بشوارع الفسطاط ورفع مستوي التنسيق الحضاري ، تأكيدا على تحسين جوده الحياه واهمية الصحة العامة وسلامة المواطن واضفاءا للمظهر الحضارى الذى يليق ويتماشى مع مايجرى من تنفيذ الخطة الشاملة للتطوير والارتقاء وتحسين المظهر العام بكافه المحاور والطرق الجديدة للعاصمه وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتكليف الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالمشاركة الفعاله لتحسين المظهر العام بمنطقه الفسطاط ومحور الحضارات.

وكلف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة للشؤون الفنية والمهندسة رحاب اباظة رئيس المركزيه بالدفع بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئه تحت إشراف مهندس سيد عبد المقصود مدير عام الإنقاذ المركزي للبدء في مراحل تطوير ورفع كفاءة سور قريه الفواخير بكامل تجهيزاته والتعاون مع الورش الإنتاجية والمهندس اسعد محمد المنفذة لتطوير ورفع كفاءة السور باقسامها المختلفه من الإنشاءات واللحام والنجاره والتصميمات والنقاشه بالإضافه إلى التعاون مع المركزيه للتجميل والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزيه للتجميل برفع الاشجار والنخل للبدء باعاده زراعتها باستخدام سياره نقل وزراعة الاشجار التي تمتلكها الهيئه وفق أحدث التقنيات الحديثه بأماكن جديدة بمحاور القاهره لتحسين المظهر العام بها.

وتم الدفع بعدد 4 لودر كبير وعدد 25 قلاب كبير وعدد 2 حفار بالاضافه الى بلدوزر كبير وتم البدء في إزالة و رفع السور القديم وتجهيز الأرض لإنشاء السور الجديد بكامل تجهيزاته مواكبه مع التطوير المتميز للمحور وتحسين المظهر العام للمنطقه مع اضفاء طابع حضارى ومظهر جمالى راقى للمنطقة بالكامل.