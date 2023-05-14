شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اعتماد الكتيب المتضمن لوائح أخلاقيات البحث العلمي وتعميمه بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر
وفي بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لجامعة عين شمس على استضافتها فعاليات الاجتماع، التي ناقش خلالها عددًا من الموضوعات والملفات الخاصة بدور ومساهمة الجامعات المصرية في البحث العلمي، والتي منها:
- اعتماد القواعد الموحدة لعمل مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
- تشكيل لجنة لدراسة دعم تدويل النشر لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب، وتحفيز الباحثين في هذا القطاع على النشر باللغة الإنجليزية بـweb Scopus of science .
- تشكيل لجنة لدراسة نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري.
- اعتماد الدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات الحكومية المصرية، مع تعميمه على الجامعات، ورفعه على موقع المجلس الأعلى للجامعات.
- اعتماد خطط العمل التنفيذية المقترحة من الجامعات للمشروعات، والأنشطة، والفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية.
كما ناقش المجلس بعض الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 2023/2024.
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