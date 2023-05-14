مصرية تفوز بتمثيل المنطقة العربية فى انتخابات المجلس العالمي لشبكة الحد من مخاطر الكوارث

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القاهرة - سامية سيد - فازت المصرية الدكتورة غادة أحمدين، مدير البرامج في الشبكة العربية للبيئة والتنمية، فى انتخابات المجلس العالمي للشبكة الدولية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)، عن منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا، لمدة سنتين، حتى عام 2025.

جاء فوز الدكتورة غادة بالمقعد الإقليمي في المجلس العالمي لشبكة منظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث، بعد منافسة قوية مع عدد من المرشحين من دول أخرى، حيث حصلت المرشحة المصرية على أعلى الأصوات في الانتخابات السرية التي جرت مؤخراً، بمشاركة 196 منظمة من أعضاء الشبكة العالمية في دول شمال أفريقيا وغرب آسيا، ممن يحق لهم التصويت.

وتلقت مدير برامج شبكة «رائد» رسالة مشتركة من كل من المدير التنفيذي للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث، الأرجنتيني ماركوس كونسبسيون رابا، والأوروجوانية جراسيلا سالابيري، رئيس المجلس العالمي، والفلبينية زينايدا ويليسون، رئيس فريق عمل الحوكمة، لتهنئتها على اختيارها لتمثيل منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا (NAWA) في المجلس العالمي للشبكة.

وتُعد الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)، أكبر شبكة دولية لمنظمات المجتمع المدني، تعمل على تعزيز مرونة المجتمعات، وتقليل المخاطر التي قد تنجم عن الكوارث المختلفة، وتضم الشبكة أكثر من 1500 منظمة، من ما يزيد على 127 دولة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ترشيح غادة أحمدين لعضوية المجلس العالمي لشبكة الحد من مخاطر الكوارث، بناءً على اقتراح تقدم به عدد من أعضاء شبكة «رائد»، خلال الاجتماع الذي عقدته الشبكة افتراضياً في شهر فبراير الماضي، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة، بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية الإقليمية للشبكة العالمية من منسقي «رائد»، للاتفاق على مرشح الشبكة العربية لعضوية المجلس العالمي.

وتم طرح اسم مدير البرامج في «رائد»، نظراً لخبرتها مع الشبكة العالمية، وقبولها لدى جميع المنسقين، وقربها من المنسق العام، مما زادها خبرة وكفاءة لهذا المنصب، وحظي الاقتراح بتأييد منسقي الشبكة، الذين أكدوا على أهمية هذا الموقع في تعزيز دور «رائد» ضمن الشبكة العالمية للحد من مخاطر الكوارث، وتقوية التعاون بين كل المنظمات العربية الأعضاء فيها.

وأعربت «أحمدين» عن سعادتها لانتخابها عضوا في المجلس العالمي للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث، وعبرت عن تمنياتها أن تكون على قدر المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، فيما تقدم منسقو «رائد» إليها بالتهنئة على هذه الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى الأعضاء.