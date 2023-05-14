شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى: نثمن دور مصر فى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها مصر في التواصل مع الأطراف وتسخيرها كافة جهودها للمساهمة في إقامة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ووقف إطلاق النار، وفق بيان لمجلس التعاون الخليجى .

وأشاد، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود دولة قطر الدبلوماسية ودورها في التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقال إن الدبلوماسية القطرية استطاعت التعامل مع العديد من القضايا الدولية والإقليمية والسعي لحلها بالطرق السلمية.وفق بيان لمجلس التعاون الخليجي.

وجدد الأمين موقف دول مجلس التعاون الذي يدعو إلى ضرورة الإسراع إلى وضع حل عادل وشامل ودائم للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وعلى حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني، قد رحب، اليوم الأحد، باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، وبالجهد الذي بذلته جمهورية مصر العربية للوصول إلى هذا الاتفاق.

وذكر المجلس - في بيان صحفي صادر عن رئاسته - "نرحب بالجهد الذي بذلته الشقيقة مصر، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تسبب على مدار خمسة أيام، بارتقاء 33 شهيدا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 150 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، عدا عن الدمار والخراب في الممتلكات والمنشآت".

وأشاد المجلس بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في قطاع غزة في تصديهم لهذا العدوان البربري الفاشي، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان ومحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بهذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتقدم المجلس بتعازيه ومواساته لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، وللفلسطينيين في قطاع غزة المُحاصر، وعوائل الشهداء على وجه الخصوص، مُعربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.