سويسرا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بدور مصر المركزي للوصول لاتفاق

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القاهرة - سامية سيد - رحبت سويسرا بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، مشيدة بدور مصر المركزي للتوسط للوصول إلى اتفاق.

وقالت السفيرة مايا تيسافي مديرة قطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية سويسرا- وفقا لبيان سفارة سويسرا بالقاهرة، اليوم الأحد، "ترحب سويسرا بوقف إطلاق النار في غزة و إسرائيل، وتشيد بدور مصر المركزي للتوسط للوصول إلى اتفاق، ونحث جميع الأطراف على احترامه".

وأضافت السفيرة مايا تيسافي: "نتقدم بخالص تعازينا لأسر الضحايا، فلنعمل على إنهاء دائرة العنف واستعادة أفق سياسي".

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