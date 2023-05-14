شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا الجمعة المقبل منها 9 جديدة و3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
2. التوحيد – نزلة بني خلف – مغاغة
3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية
4. المصطفى – عزبة مجلي خليل - المنيا
5. الهداية – بني حسن الأشراف - المنيا
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت
7. الغزالي الكبير - الدلنجات
8. المعيصرة القبلي – شبرا خيت
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
9. النور المحمدي – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي
3. العمدة همام – نجع الإمام علي – الدهسة – العركي - فرشوط.
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