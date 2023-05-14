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الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا الجمعة المقبل منها 9 جديدة و3 صيانة وتطويرًا

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 12) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 / 5 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 220 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز 

 

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

2. التوحيد – نزلة بني خلف – مغاغة 

3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية 

4. المصطفى – عزبة مجلي خليل - المنيا

5. الهداية – بني حسن الأشراف - المنيا

 

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت

7. الغزالي الكبير  - الدلنجات 

8. المعيصرة القبلي – شبرا خيت 

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

9. النور المحمدي – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

 مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد

 

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي

3. العمدة همام – نجع الإمام علي – الدهسة – العركي - فرشوط. 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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