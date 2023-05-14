شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا الجمعة المقبل منها 9 جديدة و3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 12) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 / 5 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 220 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الإسكندرية م المسجد وعنوانه 1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز مديرية أوقاف المنيا م المسجد وعنوانه 2. التوحيد – نزلة بني خلف – مغاغة 3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية 4. المصطفى – عزبة مجلي خليل - المنيا 5. الهداية – بني حسن الأشراف - المنيا مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت 7. الغزالي الكبير - الدلنجات 8. المعيصرة القبلي – شبرا خيت مديرية أوقاف الإسماعيلية م المسجد وعنوانه 9. النور المحمدي – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف الإسماعيلية م المسجد وعنوانه 1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد مديرية أوقاف قنا م المسجد وعنوانه 2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي 3. العمدة همام – نجع الإمام علي – الدهسة – العركي - فرشوط.

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