شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما قيل خلال زيارة البابا تواضروس للسفارة المصرية بروما والان مع تفاصيل الخبر
وفي كلمة قصيرة قال السفير محمود طلعت: "إننا دائمًا نلمس في قداسة البابا شخصيته الوطنية، ومحبته والسلام الذي يجول في كل مكان ليصنعه. ففي يوم المقابلة العامة لبابا الفاتيكان وعندما دخل قداسته كم لمسنا فرحة هذه المحبة وسط عالم الصرعات والحروب، فشكرٍا لقداستك".
ومن جانبه قال قداسة البابا تواضروس: إن مصر موجودة وقوية مهما كانت الصعوبات، والله أعطى مصر نهر النيل الذي يمثل لنا الطبيعة الهادئة والصبر ويعطينا روح الصلاة والعبادة فكلنا نعيش بجوار بعضنا البعض في وحدة واحدة أوجدها نهر النيل بصفاته.
واختتم مؤكدًا على حرصه الدائم على زيارة السفارة المصرية في كل بلد يزورها.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز ما قاله البابا تواضروس خلال زيارة السفارة.
نعمل معًا من أجل الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس السيسي خاض معركتين الأولى ضد الإرهاب، والثانية من أجل التنمية من خلال مشروعات جديدة.
العاصمة الإدارية الجديدة، بدأت بداية روحية من خلال بناء أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية.
مصر قلب العالم وهى سبب استقرار منطقة الشرق كما أن إيطاليا أيضًا مفتاح أوروبا.
السفير بسام راضي لقداسة البابا: - نلمس في شخصكم المحبة والسلام، وقداستكم واجهة مشرفة لمصر.
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