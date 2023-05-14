رئاسة قمة المناخ COP28 تطرح مسودة البرنامج وقبول المقترحات حتى 28 مايو

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 التى تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، مسودة البرنامج الخاص بالقمة، مع تحديد الأيام الموضوعية المحتملة التى ستتم فى كل من المنطقتين الزرقاء والخضراء، معلنه ترحيبها بتعليقات جميع أصحاب المصلحة على هذه المسودة مؤكدة أنه سيتم نشر البرنامج النهائى أوائل يونيو المقبل.

وتضمنت مكونات البرنامج التى تم إقرارها بالفعل هى أن حفل الافتتاح سيكون موافق يوم 30 نوفمبر، والقمة العالمية للعمل المناخى يومى 1و2 ديسمبر، ويوم الراحة (7 ديسمبر).

وطالبت رئاسة قمة Cop28، باهمية مشاركة المقترحات بشأن الأيام المواضيعية والتسلسل بحلول يوم الاثنين 28 مايو من خلال نموذج التعليقات الخاص بالمؤتمر والتى تم وضعها على الصفحة الرسمية للمؤتمر مؤكدة انه ستكون هذه المعلومات والمقترحات سرية.

وحول الأيام الموضوعية اكدت الصفحة الرسمية لقمة المناخ المقبل انه خلال العام الماضى، كانت رئاسة مؤتمر الأطراف تتشاور مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، الذين ساعدوا فى تسليط الضوء على مجالات العمل وترابطها والروابط المناخية، التى يرغبون فى أن يتقدم مؤتمر COP28 بها، وهو ما تستند عليه الأيام المواضيعية لمشروع البرنامج وتسلسلها إلى هذه المشاورات، ولذلك لم يتم اقتراح قائمة ايام مواضعية تركز على ركائز اتفاقية باريس فقط، وانما نهدف إلى معالجتها من خلال قطاعات على أرض الواقع حيث يتم تطبيق العديد منها.

بناء على مقترح برنامج القمة فإنه فى اليومين الأخيرين من COP28، لم يتم تحديد أيام موضوعية حيث يتم إغلاق نص التفاوض فى كثير من الأحيان و القرار الناجمة عنه وهو ما يصاحبه ردود فعل واسعة النطاق من قبل أصحاب المصلحة.