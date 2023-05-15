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الدكتور محمود أبو النصر رئيسا للجامعة العربية المفتوحة

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القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة، الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، والمقرِّر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطنى.

 

وشغل الدكتور محمود أبو النصر منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وله أكثر من 50 بحثاً علمياً في مجال الهندسة وله 4 اختراعات هندسية مسجلة وهو ممثل اليونسكو للتعليم الفني بشمال أفريقيا.

 

والجامعة العربية المفتوحة بمصر هي جامعة خاصة غير هادفة للربح، وهي أحد فروع الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتمويل من برنامج الخليج العربي، تأسست عام 2003، وتخرجت الدفعة الأولى عام 2007، وتتبنى الجامعة نظام التعليم المدمج بين إلقاء المحاضرات ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية والذي يتميز بالمرونة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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