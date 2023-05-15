شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يكلف حازم الفيل بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور حازم توفيق علي أحمد الفيل، بتيسير أعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، التابعة لوزارة الصحة والسكان.

يذكر أن الدكتور حازم الفيل شغل منصب رئيس قطاع الرعاية العلاجية في ديوان عام وزارة الصحة والسكان الفترة من أول يناير 2022، كما شغل في وقت سابق منصب مدير معهد الأورام بأسوان، ثم مدير مستشفى معهد ناصر، ومدير مستشفى أرمنت الجديدة في الأقصر، ومدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي.