السياحة والآثار تتابع أعمال التطوير ومدى جاهزية نقاط مسار العائلة المقدسة بأسيوط

القاهرة - سامية سيد - التقت اليوم، غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة باللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك لتفقد مدى جاهزية نقاط مسار العائلة المقدسة بأسيوط والإطار العمرانى لاستقبال السائحين من حيث توافر الخدمات السياحية والبنية الأساسية اللازمة، وذلك فى ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالنقاط الواقعة بمسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر فى إطار مشروع إحيائه.

وقد حضر الاجتماع، المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى، والمهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق الوطنى لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الآليات التى سوف يتم اتباعها للإسراع من الانتهاء من تطوير البنية الأساسية والخدمات السياحية اللازمة للانتهاء من جاهزية نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط، كما تم مناقشة كيفية الاستفادة من هذا المنتج فى خلق منتجات سياحية جديدة بمحافظة أسيوط، وفى زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة عدد أكبر من وحدات الإقامة وذلك فى إطار استهداف الوزارة للأسواق التى تستهدف زيارة نقاط المسار.